Овечкин вошел в заявку на последний предсезонный матч «Вашингтона»

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вошел в заявку клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» на заключительный предсезонный матч. Об этом клуб сообщил в социальной сети X.

«Вашингтон» проведет встречу с «Коламбус Блю Джекетс». Игра состоится 5 октября в 02:00 по московскому времени.

Ранее Овечкин провел первый матч после полученной на тренировке травмы. Нападающий вышел на лед в предсезонной игре против «Бостон Брюинс», которая завершилась поражением столичного клуба со счетом 1:3.

Овечкин получил повреждение на тренировке 18 сентября. После этого он пропустил несколько занятий, затем тренировался с ограничениями, а 29 сентября вернулся в общую группу.

