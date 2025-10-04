Спорт
Акрон
1:1
Завершен
Зенит
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
Рубин
2:0
Завершен
Крылья Советов
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
Челси
1:1
2-й тайм
live
Ливерпуль
Англия — Премьер-лига|7-й тур
Динамо М
2:3
2-й тайм
live
Локомотив М
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Вильярреал
Испания — Примера|8-й тур
20:18, 4 октября 2025Спорт

Овечкин вошел в заявку на последний предсезонный матч «Вашингтона»

Александр Овечкин вошел в заявку на последний предсезонный матч «Вашингтона»
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: David Kirouac / Imagn Images / Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вошел в заявку клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» на заключительный предсезонный матч. Об этом клуб сообщил в социальной сети X.

«Вашингтон» проведет встречу с «Коламбус Блю Джекетс». Игра состоится 5 октября в 02:00 по московскому времени.

Ранее Овечкин провел первый матч после полученной на тренировке травмы. Нападающий вышел на лед в предсезонной игре против «Бостон Брюинс», которая завершилась поражением столичного клуба со счетом 1:3.

Овечкин получил повреждение на тренировке 18 сентября. После этого он пропустил несколько занятий, затем тренировался с ограничениями, а 29 сентября вернулся в общую группу.

    Все новости