Россиянин Хачанов проиграл 237-й ракетке мира в турнире ATP

Россиянин Хачанов проиграл китайцу Цзюнчэну во втором круге турнира ATP в Шанхае

Россиянин Карен Хачанов проиграл китайцу Шэну Цзюнчэну во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Шанхае. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 4 октября, и завершилась в трех сетах со счетом 7:6 (7:3), 6:3 в пользу Цзюнчэна. Теннисисты провели на корте 1 час 41 минуту. Хачанов был посеян под девятым номером, китайский теннисист выступал без номера посева.

29-летний Хачанов занимает десятое место в рейтинге ATP. На счету спортсмена семь побед на турнирах под эгидой организации.

20-й летний Цзюнчэн располагается на 237-й строчке. Китаец не имеет в активе побед в турнирах под эгидой ATP.

Ранее Хачанов проиграл французу Александру Мюллеру в первом круге турнира ATP в Пекине. Встреча прошла в ночь на 25 сентября и завершилась в трех сетах со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4 в пользу Мюллера.