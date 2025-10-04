Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Акрон
1:1
Завершен
Зенит
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
Рубин
2:0
Завершен
Крылья Советов
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
Челси
Сегодня
19:30 (Мск)
Ливерпуль
Англия — Премьер-лига|7-й тур
Динамо М
Сегодня
19:45 (Мск)
Локомотив М
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Вильярреал
Испания — Примера|8-й тур
17:59, 4 октября 2025Спорт

Россиянин Хачанов проиграл 237-й ракетке мира в турнире ATP

Россиянин Хачанов проиграл китайцу Цзюнчэну во втором круге турнира ATP в Шанхае
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Go Nakamura / Reuters

Россиянин Карен Хачанов проиграл китайцу Шэну Цзюнчэну во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Шанхае. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 4 октября, и завершилась в трех сетах со счетом 7:6 (7:3), 6:3 в пользу Цзюнчэна. Теннисисты провели на корте 1 час 41 минуту. Хачанов был посеян под девятым номером, китайский теннисист выступал без номера посева.

29-летний Хачанов занимает десятое место в рейтинге ATP. На счету спортсмена семь побед на турнирах под эгидой организации.

20-й летний Цзюнчэн располагается на 237-й строчке. Китаец не имеет в активе побед в турнирах под эгидой ATP.

Ранее Хачанов проиграл французу Александру Мюллеру в первом круге турнира ATP в Пекине. Встреча прошла в ночь на 25 сентября и завершилась в трех сетах со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4 в пользу Мюллера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Выросло число жертв восхождения на вулкан на Камчатке

    Мужчина пострадал при ударе ВСУ по автовокзалу в российском регионе

    Премьер Грузии раскрыл результаты выборов в стране

    У Трампа нашли подземный город на случай третьей мировой войны

    Россиянин Хачанов проиграл 237-й ракетке мира в турнире ATP

    Российский регион засыпало снегом

    «Рубин» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ

    Известному российскому рэперу удалили опухоль в мозге

    Названы лидеры парламентских выборов в Чехии

    Россиянка побывала на курорте Грузии и описала опыт фразой «были очень разочарованы»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости