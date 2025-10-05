Спорт
09:49, 5 октября 2025Спорт

Бразильский боец UFC оценил победу над Анкалаевым на второй минуте боя

Перейра: Анкалаев не смог ничего противопоставить в чемпионском бою UFC
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Marta Lavandier / AP

Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Алекс Перейра оценил победу над россиянином Магомедом Анкалаевым в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе. Его слова приводит «Чемпионат».

Спортсмен заявил, что соперник не смог ему ничего противопоставить. «В прошлый раз у меня мало что получилось, но сегодня я сделал все», — подчеркнул он.

Поединок прошел в Лас-Вегасе и завершился победой бразильца техническим нокаутом в первом раунде на второй минуте. Таким образом, россиянин не смог защитить чемпионский титул, завоеванный в марте 2025 года.

На счету Анкалаева теперь два поражения, ничья и 20 побед в поединках по правилам MMA. Перейра имеет в активе 13 побед и три поражения.

