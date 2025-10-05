Спорт
20:57, 5 октября 2025Спорт

Капитан «Краснодара» ответил на обвинения в расизме

Обвиненный в расизме Сперцян выразил готовность доказать свою правоту
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Степан Ноздрев / ТАСС

Капитан футбольного клуба «Краснодар» Эдуард Сперцян в своем Telegram-канале ответил на обвинения в расизме в адрес игрока «Ахмата» Усмана Ндонга.

Игрок выразил готовность доказать свою правоту любыми способами. «Смотрите камеры, читайте по губам, полиграф — нет проблем. Я уверен в себе, я уверен в своих словах. Я знаю, что я этого не говорил», — заявил Сперцян.

Игрок добавил, что вырос на Кавказе. «Я знаю все понятия. Меня правильно воспитали мои родители. Никогда я такого себе лично не позволю», — заявил Сперцян.

Ранее об обвинениях в адрес Сперцяна высказались в РПЛ. В лиге заявили, что подобные ситуации требуют тщательного расследования.

Встреча между «Ахматом» и «Краснодаром» прошла 4 октября и завершилась победой «горожан» со счетом 2:0. На 81-й минуте Сперцян, по словам Ндонга, оскорбил его на расовой почве. Арбитр удалил Ндонга с поля, а Сперцян получил желтую карточку за провокацию.

