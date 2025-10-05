Спорт
12:47, 5 октября 2025Спорт

Монсон объяснил отказ от гражданства США

Боец Монсон заявил, что отказался от гражданства США, чтобы поддерживать Россию
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон объяснил отказ от гражданства США. Его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен заявил, что сделал это для того, чтобы поддерживать Россию. «В России я не смог бы делать то, что делаю, оставаясь гражданином США», — посчитал он, добавив, что трудностью для него является невозможность встретиться с детьми.

В мае 2023 года Монсон рассказал, что отказался от американского гражданства. В 2016-м боец стал гражданином ЛНР. В мае 2018 года он получил российское гражданство. Кроме того, боец является почетным гражданином Абхазии.

54-летний спортсмен известен по выступлениям в MMA. Он одержал 60 побед при 26 поражениях в смешанных единоборствах.

