Боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон объяснил отказ от гражданства США. Его слова приводит «Матч ТВ».
Спортсмен заявил, что сделал это для того, чтобы поддерживать Россию. «В России я не смог бы делать то, что делаю, оставаясь гражданином США», — посчитал он, добавив, что трудностью для него является невозможность встретиться с детьми.
В мае 2023 года Монсон рассказал, что отказался от американского гражданства. В 2016-м боец стал гражданином ЛНР. В мае 2018 года он получил российское гражданство. Кроме того, боец является почетным гражданином Абхазии.
54-летний спортсмен известен по выступлениям в MMA. Он одержал 60 побед при 26 поражениях в смешанных единоборствах.