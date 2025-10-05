Боец Монсон заявил, что отказался от гражданства США, чтобы поддерживать Россию

Боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон объяснил отказ от гражданства США. Его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен заявил, что сделал это для того, чтобы поддерживать Россию. «В России я не смог бы делать то, что делаю, оставаясь гражданином США», — посчитал он, добавив, что трудностью для него является невозможность встретиться с детьми.

В мае 2023 года Монсон рассказал, что отказался от американского гражданства. В 2016-м боец стал гражданином ЛНР. В мае 2018 года он получил российское гражданство. Кроме того, боец является почетным гражданином Абхазии.

54-летний спортсмен известен по выступлениям в MMA. Он одержал 60 побед при 26 поражениях в смешанных единоборствах.