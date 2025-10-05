Названа причина усиления российских ударов по военному комплексу Украины

Эксперт Линин: Было принято решение об уничтожении военного потенциала Украины

Военный эксперт Евгений Линин назвал возможную причину, которая подтолкнула Россию нанести один из самых масштабных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Его мнение приводит «Московский Комсомолец».

Линин полагает, что усиление российских ударов последовало, когда стало очевидно, что заключить мирное соглашение пока невозможно даже при посредничестве США. «Поэтому, видимо, было принято решение о системном уничтожении военно-промышленного потенциала Украины», — заявил он.

Эксперт считает, что цель этого шага состоит в том, чтобы подтолкнуть противника к принятию политических решений. По его мнению, речи идет не столько об украинских лидерах, сколько о руководителях ЕС и НАТО, которые активно готовятся к противостоянию с Россией, наращивают военно-промышленный комплекс и перевооружают армию. Учитывая это, Линин полагает, что для России ключевой задачей стало обескровливание военного потенциала Украины.

Ранее Вооруженные силы России (ВС РФ) сообщили, что в ночь на 5 октября нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры. По данным украинских СМИ, в атаке были задействованы 496 дронов и 53 ракеты.