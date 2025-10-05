Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
0:0
1-й тайм
live
Ростов
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
Спартак
Сегодня
14:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Сочи
Сегодня
14:15 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
Фиорентина
Сегодня
16:00 (Мск)
Рома
Италия — Серия А|6-й тур
ЦСКА
Сегодня
16:30 (Мск)
Спартак М
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
11:48, 5 октября 2025Спорт

Плющенко назвал размер премии за выполнение ученицами сложных прыжков

Плющенко пообещал 10 тысяч рублей фигуристке, которая выполнит четверной сальхов
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @plushenkoofficial

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал размер премии за выполнение ученицами его академии сложных прыжков. Об этом сообщается в Telegram-канале школы фигурного катания «Ангелы Плющенко».

Плющенко пообещал, что заплатит 10 тысяч рублей первой фигуристке, которая выполнит четверной сальхов. «Готовы? Договор. Может быть, вы все сделаете, поэтому каждой по десяточке», — добавил он.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила Плющенко в качестве наставника спортсменов. Специалист, посетившая школу экс-спортсмена, осталась довольна его работой.

Плющенко открыл собственную школу фигурного катания в Москве в 2017 году. Она получила название «Ангелы Плющенко».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин предупредил США о последствиях начала поставок «Томагавков» Украине

    Полчища мраморных клопов атаковали российский регион

    Израиль обвинили в жестоком обращении с Гретой Тунберг и другими задержанными активистами

    Россиянка побывала на «уральском Бали» и описала его фразой «выглядит как райский пляж»

    В многоквартирном доме в России произошел взрыв

    Российские войска ударили по предприятиям ВПК Украины

    В Нижегородской области сбили пять беспилотников

    На Западе рассказали об открытом нападении Британии на Россию

    Российские войска взяли под контроль село в ДНР

    Военные врачи вручную завели сердце российского солдата

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости