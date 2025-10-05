Плющенко назвал размер премии за выполнение ученицами сложных прыжков

Плющенко пообещал 10 тысяч рублей фигуристке, которая выполнит четверной сальхов

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал размер премии за выполнение ученицами его академии сложных прыжков. Об этом сообщается в Telegram-канале школы фигурного катания «Ангелы Плющенко».

Плющенко пообещал, что заплатит 10 тысяч рублей первой фигуристке, которая выполнит четверной сальхов. «Готовы? Договор. Может быть, вы все сделаете, поэтому каждой по десяточке», — добавил он.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила Плющенко в качестве наставника спортсменов. Специалист, посетившая школу экс-спортсмена, осталась довольна его работой.

Плющенко открыл собственную школу фигурного катания в Москве в 2017 году. Она получила название «Ангелы Плющенко».