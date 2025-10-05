Плющенко назвал размер премии за выполнение ученицами сложных прыжков

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал размер премии за выполнение ученицами его академии сложных прыжков. Об этом сообщается в Telegram-канале школы фигурного катания «Ангелы Плющенко».
Плющенко пообещал, что заплатит 10 тысяч рублей первой фигуристке, которая выполнит четверной сальхов. «Готовы? Договор. Может быть, вы все сделаете, поэтому каждой по десяточке», — добавил он.
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила Плющенко в качестве наставника спортсменов. Специалист, посетившая школу экс-спортсмена, осталась довольна его работой.
Плющенко открыл собственную школу фигурного катания в Москве в 2017 году. Она получила название «Ангелы Плющенко».