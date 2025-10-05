Спорт
Оренбург
0:1
Завершен
Ростов
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
Спартак
2:6
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Сочи
2:1
Завершен
Пари Нижний Новгород
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
Фиорентина
1:2
Завершен
Рома
Италия — Серия А|6-й тур
ЦСКА
3:2
Завершен
Спартак М
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
23:23, 5 октября 2025Спорт

Российская гимнастка-чемпионка рассказала об опустошении после матча «Спартака» с ЦСКА

Лала Крамаренко рассказала об опустошении после матча «Спартака» с ЦСКА
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Чемпионка Европы по художественной гимнастике Лала Крамаренко поделилась эмоциями от матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «Спартак» встречался с ЦСКА. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсменка заявила, что зарядилась эмоциями. «Сейчас небольшое опустошение, потому что выиграли», — заявила Крамаренко. Она добавила, что болеет за ЦСКА, а также персонально за голкипера армейцев Игоря Акинфеева.

Матч прошел в воскресенье, 5 октября. ЦСКА одержал победу со счетом 3:2. К 18-й минуте армейцы вели со счетом 3:0, а в оставшееся время пропустили два мяча.

Крамаренко — дочь бывшего голкипера ЦСКА Дмитрия Крамаренко. С 2021 года он тренирует голкиперов армейского клуба.

