Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
0:1
Завершен
Ростов
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
Спартак
2:6
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Сочи
2:1
Завершен
Пари Нижний Новгород
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
Фиорентина
1:2
Завершен
Рома
Италия — Серия А|6-й тур
ЦСКА
3:2
Завершен
Спартак М
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
20:12, 5 октября 2025Спорт

Тренер ЦСКА прокомментировал победу в дерби над «Спартаком»

Челестини после победы над «Спартаком» заявил, что ЦСКА не хватало спокойствия
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал победу в дерби над «Спартаком» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

По мнению специалиста, его команда дарила много мячей красно-белым. «Несмотря на три гола к 18-й минуте, мы не играли так, как хотели. Мы давали много длинных передач, нам не хватало терпения. Нам не доставало спокойствия», — заявил Челестини.

Матч прошел в воскресенье, 5 октября. ЦСКА одержал победу со счетом 3:2. К 18-й минуте армейцы вели со счетом 3:0, а в оставшееся время пропустили два мяча.

ЦСКА благодаря победе набрал 24 очка и вышел на первое место. В активе красно-белых 18 очков, они находятся на пятой позиции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп оценил предложения Путина по ДСНВ

    Тренер ЦСКА прокомментировал победу в дерби над «Спартаком»

    Известной российской певице срочно провели операцию

    Задержана экс-министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева

    Школьника арестовали за опасный запрос в ChatGPT

    В России указали на причину протестов в Грузии

    МИД России предупредил о дипфейке с Захаровой

    Названа причина усиления российских ударов по военному комплексу Украины

    Минобороны Германии прокомментировало инциденты с беспилотниками на территории страны

    Дженну Ортегу запечатлели в мини-юбке на вечеринке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости