Тренер ЦСКА прокомментировал победу в дерби над «Спартаком»

Челестини после победы над «Спартаком» заявил, что ЦСКА не хватало спокойствия

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал победу в дерби над «Спартаком» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

По мнению специалиста, его команда дарила много мячей красно-белым. «Несмотря на три гола к 18-й минуте, мы не играли так, как хотели. Мы давали много длинных передач, нам не хватало терпения. Нам не доставало спокойствия», — заявил Челестини.

Матч прошел в воскресенье, 5 октября. ЦСКА одержал победу со счетом 3:2. К 18-й минуте армейцы вели со счетом 3:0, а в оставшееся время пропустили два мяча.

ЦСКА благодаря победе набрал 24 очка и вышел на первое место. В активе красно-белых 18 очков, они находятся на пятой позиции.