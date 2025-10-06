Экономика
17:57, 6 октября 2025

Банк России повысил курсы доллара и евро

ЦБ: Курс доллара на 7 октября составил 83 рубля
Кирилл Луцюк

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Банк России повысил курсы евро, доллара и юаня. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

На 7 октября стоимость американской валюты установлена на отметке 83 рубля. Курс евро составил 96,8345 рубля, а юаня — 11,5581 рубля.

На 6 октября доллар, евро и юань стоили: 81,8969, 96,0525 и 11,4165 рубля соответственно.

По прогнозам аналитика Александра Потавина, в последний месяц года российская валюта может упасть до 93 рублей за доллар. В свою очередь, главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков не исключил, что «американец» подорожает до 90-95 рублей.

По другим прогнозам, курс доллара к концу года может остаться на текущем уровне или вырасти до 10 процентов. Впрочем, россиянам пока советуют не опасаться критического падения курса российской валюты, которая едва ли ослабеет сильнее чем до 86-87 рублей за доллар.

