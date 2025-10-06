Спорт
14:02, 6 октября 2025Спорт

Фетисов рассказал о состоянии Овечкина перед стартом сезона НХЛ

Фетисов: Овечкин мне сказал, что у него все хорошо перед началом сезона НХЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: James Guillory / Imagn Images / Reuters

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов рассказал о состоянии российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина перед стартом нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает ТАСС.

«Он мне сказал, что все у него хорошо, он готовится», — заявил Фетисов. Он также выразил надежду, что новый сезон НХЛ станет для Овечкина не последним, а очередным в лиге.

3 октября Овечкин провел первый матч после полученной на тренировке травмы. Нападающий вышел на лед в предсезонной игре против «Бостон Брюинс», которая завершилась поражением столичного клуба со счетом 1:3.

40-летний Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Действующий контракт россиянина с командой истекает по окончании нынешнего сезона, который стартует 8 октября.

