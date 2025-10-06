Спорт
Южный Судан
10 октября
15:00 (Мск)
Сенегал
ЧМ-2026 — Африка|Группа B. 9-й тур
Джибути
8 октября
19:00 (Мск)
Египет
ЧМ-2026 — Африка|Группа A. 9-й тур
Авангард
1:4
Завершен
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
4:2
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
4:1
Завершен
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
23:01, 6 октября 2025Спорт

Кафельников одной фразой оценил досрочное завершение сезона Касаткиной из-за выгорания

Кафельников о завершении сезона теннисисткой Касаткиной: Пускай Австралия думает
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников оценил досрочное завершение сезона австралийской теннисисткой Дарьей Касаткиной, ранее выступавшей за Россию, из-за выгорания. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Пускай Австралия теперь думает за Дашу», — заявил Кафельников. Он подчеркнул, что ему не интересны новости о спортсменке.

Ранее 6 октября Касаткина заявила о досрочном завершении сезона. Она рассказала, что причиной стал эмоциональный и ментальный стресс от смены гражданства и невозможности видеться с родителями.

29 марта Касаткина объявила, что сменила гражданство с российского на австралийское. Она также заявила о невозможности жить свободно в России.

    Все новости