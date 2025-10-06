Экономика
13:41, 6 октября 2025Экономика

Матвиенко попросила хороших новостей от Набиуллиной

Матвиенко: Мы ждем от Набиуллиной очень хороших новостей
Кирилл Луцюк
Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко обратилась с просьбой к заместителю председателя Банка России Алексею Заботкину. Об этом сообщается на сайте СФ.

Спикер попросила Заботкина передать главе Центрального банка Эльвире Набиуллиной, что к концу года сенаторы ждут от нее очень хороших новостей.

Ранее сообщалось, что Матвиенко призвала обновлять список источников доходов бюджета в условиях, когда традиционные постепенно убывают. По мнению спикера СФ, нужны не просто новые, а доходы «глубинного залегания».

Во второй половине июля Матвиенко заявила, что в России сложились все предпосылки для снижения ключевой ставки. В их числе снижение инфляционного давления, укрепление рубля и прочие факторы.

Также Матвиенко призывала регулятор рассмотреть вопрос о запрете в России всех микрофинансовых организаций, так как из-за их деятельности россияне лишаются квартир и платят большие деньги.

    Все новости