18:50, 6 октября 2025Спорт

Названы простые привычки для получения идеальной формы

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Designed by Freepik

Врач-психиатр Антон Шестаков назвал простые привычки для получения идеальной формы. Его слова приводит «Чемпионат».

Специалист заявил, что нужно сделать ставку на систему малых привычек и управление стрессом, а не на краткосрочную мотивацию и «рывки». Он предложил набор шагов: утренние приседания и отжимания, короткая растяжка, вода натощак, ходьба по лестнице, прогулка после ужина, ограничение еды перед сном, раз в неделю день без сладкого, дыхательные практики и ранний отбой хотя бы раз в неделю.

Для снижения риска срыва он посоветовал когнитивные переформулировки («я выбираю чувствовать себя лучше»), допущение «несовершенства» (не критично пропустить один день), внедрение только одной новой привычки каждые 3–8 недель и настройка окружения под цель — от коврика у кровати до отказа держать сладкое на виду.

Ранее фитнес-тренер Сергей Нитченко дал советы тем, кто хочет избежать проблемы со здоровьем из-за сидячей работы. Специалист рекомендовал делать утреннюю зарядку.

    Все новости