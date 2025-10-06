Спорт
10:19, 6 октября 2025Спорт

Партнер капитана «Краснодара» по сборной Армении оценил обвинения в расизме в его адрес

Наир Тикнизян: Эдуард Сперцян никогда не оскорбит кого-либо на расистской почве
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Полузащитник белградской «Црвены Звезды» Наир Тикнизян оценил обвинения в расизме в адрес партнера по сборной Армении и капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Об этом сообщает Metaratings.

По словам Тикнизяна, он давно знает Сперцяна как скромного и воспитанного парня. «Он никогда не позволит кого-либо оскорбить на расистской почве. Футбол — это эмоции, но Сперцян умеет держать их при себе и направлять в нужное русло», — заявил Тикнизян.

Ранее об обвинениях в расизме высказался сам Сперцян. Он назвал их беспочвенными и выразил готовность доказать свою правоту любыми способами.

Сперцяна обвинил в расизме футболист «Ахмата» Усман Ндонг. По его словам, это произошло во время матча команд в 11-м туре РПЛ. В лиге пообещали разобраться в ситуации.

