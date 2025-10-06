Бывший СССР
Появились кадры пожара на заводе «Мотор Сич» в Запорожье

Военблогер Рожин опубликовал кадры пожара в Запорожье после ударов беспилотников
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

После ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Запорожью, в городе начался крупный пожар. Видео с места публикует военблогер Борис Рожин в Telegram-канале.

На кадрах можно заметить высокий столб дыма. Сообщается, что пожар начался на заводе «Мотор Сич».

В ночь на 5 октября Рожин рассказал об ударах беспилотников по пяти областям Украины, в том числе по подконтрольной Киеву части Запорожской области. По региону было нанесено не менее десяти ударов БПЛА и авиабомбами, в некоторых районах наблюдаются перебои со светом и водой.

В ночь на понедельник, 6 октября, российские беспилотники типа «Герань» атаковали нефтебазу в Калиновке под Киевом. Под удар также попал Харьков, в городе прогремело более 15 мощных взрывов, после чего вспыхнул сильный пожар.

