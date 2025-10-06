Ректор МГТУ имени Баумана оскорбил ЦСКА после дерби со «Спартаком» и извинился

Ректор Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана Михаил Гордин в своем Telegram-канале оскорбил московский ЦСКА после победы армейского клуба над «Спартаком» в дерби в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Советский спорт».

Гордин выложил посвященный матчу пост, а в комментариях к нему признался в симпатиях к «Спартаку». Он также использовал две оскорбительные для армейского клуба аббревиатуры: ЦКГ и ОУКБ. Сейчас комментарии к посту закрыты.

Позже в пресс-службе МГТУ передали ТАСС извинения ректора. «Как и любой футбольный болельщик, Михаил Гордин проживает каждый матч очень эмоционально», — отметили в вузе.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА прошел 5 октября. Победу со счетом 3:2 одержали красно-синие.