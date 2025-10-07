18-летний вратарь «Кайрата» получил престижный подарок после матча с «Реалом»

Вратарь «Кайрата» Шерхан Калмурза получил ректорский образовательный грант от министра науки и высшего образования Казахстана Саясата Нурбека после дебюта в Лиге чемпионов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Нурбек вручил 18-летнему футболисту престижный подарок и подчеркнул важность получения спортсменами качественного образования. Он назвал выступление вратаря вдохновляющим примером для казахстанской молодежи.

Калмурза — студент Казахской академии спорта и туризма. Он провел два стартовых матча общего этапа Лиги чемпионов, где сыграл против «Спортинга» (1:4) и мадридского «Реала» (0:5).

Ранее молодой голкипер был отмечен и вне академической сферы: предприниматель Улугбек Шарипов подарил ему автомобиль Exeed после матча с «Реалом» в Алматы.