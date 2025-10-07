Наука и техника
15:56, 7 октября 2025

Европейский Sentinel-1D запустят через четыре недели

Arianespace: Ракета Ariane 6 со спутником Sentinel-1D стартует 5 ноября
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: European Space Agency / Youtube

Ракета Ariane 6 со спутником Sentinel-1D стартует через четыре недели. Об этом сообщает европейская компания Arianespace.

Запуск космического аппарата программы Европейского космического агентства по мониторингу окружающей среды Copernicus запланирован на 5 ноября в 00:03 по московскому времени с космодрома во Французской Гвиане. Радиолокационный спутник Sentinel-1D будет выведен на солнечно-синхронную орбиту высотой 693 километра. Миссия VA265 станет третьим коммерческим полетом новой европейской ракеты Ariane 6 и четвертым запуском данного носителя.

В задачи космического аппарата входят всесуточное наблюдение за морскими льдами, а также отслеживание оседаний грунта и разливов нефтепродуктов.

В сентябре издание European Spaceflight рассказало, что компания ArianeGroup заключила с предприятием MT Aerospace контракт на поставку компонентов для 27 ракет Ariane 6.

В августе портал NSF сообщил, что европейская ракета Ariane 6 стартовала третий раз.

