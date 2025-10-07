Карпин дал ответ на предложение сыграть матч против сборной США

Тренер Карпин заявил, что сборной России интересно сыграть против США

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин дал ответ на предложение сыграть матч против национальной команды США. Его слова приводит РИА Новости.

Специалист заявил, что ему было бы интересно провести товарищеский матч против американцев. При этом он подчеркнул, что дополнительной информации о матче нет.

1 октября матч-агент Международной федерации футбола (ФИФА) Мезмуредавит Деста высказался о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и США. Он заявил, что не видит для этого никаких препятствий.

8 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о возможном товарищеском матче между сборными России и США по футболу. По словам российского министра, такая возможность обсуждается в некоторых кругах.