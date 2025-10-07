Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Южный Судан
10 октября
15:00 (Мск)
Сенегал
ЧМ-2026 — Африка|Группа B. 9-й тур
Джибути
Завтра
19:00 (Мск)
Египет
ЧМ-2026 — Африка|Группа A. 9-й тур
Торпедо
Сегодня
19:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
Сегодня
19:00 (Мск)
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Шанхайские Драконы
Фонбет Чемпионат КХЛ
15:32, 7 октября 2025Спорт

Карпин дал ответ на предложение сыграть матч против сборной США

Тренер Карпин заявил, что сборной России интересно сыграть против США
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин дал ответ на предложение сыграть матч против национальной команды США. Его слова приводит РИА Новости.

Специалист заявил, что ему было бы интересно провести товарищеский матч против американцев. При этом он подчеркнул, что дополнительной информации о матче нет.

1 октября матч-агент Международной федерации футбола (ФИФА) Мезмуредавит Деста высказался о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и США. Он заявил, что не видит для этого никаких препятствий.

8 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о возможном товарищеском матче между сборными России и США по футболу. По словам российского министра, такая возможность обсуждается в некоторых кругах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта возможная зона поражения американских «Томагавков» в России. В нее попадают почти 2000 объектов

    Дачникам раскрыли секрет «бомбического» чеснока

    Врач рассказал о способе оздоровления по принципу «шесть-шесть-шесть»

    ФАС России решила проверить рост цен на бензин в трех регионах

    Раскрыты самые необычные полученные Путиным подарки на день рождения

    Премьер Индии поздравил Путина с днем рождения

    Стало известно об активизации ВСУ на границе с Курской областью

    Назван способ снизить риск инфаркта и инсульта в зрелом возрасте

    Россиян предупредили о наказании за цветы на балконах

    Украинские военкомы на месяц задержали непригодного к службе гражданина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости