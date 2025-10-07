Силовые структуры
Силовые структуры
13:48, 7 октября 2025Силовые структуры

Мужчина зарезал прохожего в Москве, уехал в Тулу и сдался полиции. Момент расправы попал на видео

Момент убийства прохожего возле станции «Волоколамская» в Москве сняли на видео
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

У входа на станцию МЦД «Волоколамская» в Москве зарезали 32-летнего мужчину. Момент расправы зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как подозреваемый поджидает свою жертву на улице. Когда мужчина выходит из МЦД, молодой человек бросается на него, избивает и ударяет ножом в шею. Пострадавший смог отойти в сторону, однако спасти его не удалось.

«Предварительно установлено, что возле входа в наземное метро МЦД "Волоколамская" между двумя мужчинами возник конфликт, после которого завязалась драка. Один из них нанес другому ножевое ранение в область шеи, после чего скрылся», — сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Фото: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

Подозреваемый уехал в Тулу и сдался полиции

После нападения мужчина скрылся с места преступления. Его задержали в Туле.

В московской прокуратуре «Ленте.ру» рассказали, что 22-летний подозреваемый уехал в Тулу, и там добровольно явился в отдел полиции. Расследование дела находится на контроле прокуратуры, в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Агентство городских новостей «Москва» уточнило, что в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

По словам источника, следствие предполагает, что жертва и нападавший были знакомы. По предварительным данным, причиной убийства мог стать конфликт из-за денежного долга в размере 35 тысяч рублей.

«Потерпевший на протяжении длительного времени не отдавал злоумышленнику указанную сумму. Расследование уголовного дела находится на контроле московской прокуратуры», — говорится в публикации.

Уточняется, что в ближайшее время фигуранта доставят в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.

