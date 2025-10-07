Силовые структуры
20:18, 7 октября 2025

Начальник склада с изъятым алкоголем отравил множество россиян

В Ленинградской области арестовали руководителя склада с суррогатным алкоголем
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В Ленинградской области арестовали владельца склада с суррогатным алкоголем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным следствия, 44-летний житель Санкт-Петербурга, являясь руководителем склада, организовал незаконный сбыт алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. На этом складе находилась продукция, изъятая правоохранительными органами в качестве вещественных доказательств по различным делам.

По ходатайству следственного органа Октябрьский районный суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи продолжают проверку обстоятельств произошедшего, в том числе выявляют оставшиеся каналы поставки опасной продукции. Так, в Москве были задержаны еще двое подозреваемых из числа организаторов продажи суррогата.

Ранее массовые отравления алкоголем прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее из ряда вон выходящим случаем, несмотря на достаточно строгие законы в данной сфере.

О массовом смертельном отравлении в Ленобласти стало известно 26 сентября. Первые случаи были зафиксированы за два дня до этого.

Ранее сообщалось, что число жертв массового отравления алкоголем в российском регионе приблизилось к 50.

