Названо последствие изъятия заблокированных в Европе активов России

Аналитик Ад-Даккаф: Изъятие активов РФ приведет к отзыву вкладов из банков ЕС

Финансирование Украины за счет доходов от замороженных в западных странах российских активов подорвет доверие инвесторов к банковской системе Евросоюза (ЕС). Такое мнение высказал профессор в области финансов и банковского дела йеменского университета Эль-Ходейда Абдель Васиа ад-Даккаф. Его слова приводит РИА Новости.

Подобная стратегия стран «Большой семерки» (G7), отметил аналитик, подрывает основы международной финансовой и банковской систем. Такая тактика западных государств в отношении заблокированных российских активов способна привести к отзыву вкладов из финансовых организаций ЕС, полагает Ад-Даккаф.

Финансирование потребностей Украины за счет доходов от замороженных в европейских странах активов РФ расценивается участниками рынка как воровство, отметил эксперт. Подобного рода средства являются суверенными инвестициями, большая часть которых принадлежит российскому Центробанку. Ими могут распоряжаться непосредственно только сами владельцы, но никак не третьи страны, подчеркнул Ад-Даккаф.

Несмотря на это, на Западе хотят пойти еще дальше в отношении заблокированных российских активов. Ранее глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что Киев и страны ЕС поддерживают инициативу предоставить Украине так называемый «репарационный кредит». Этот заем, объясняла глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, будет основываться на «иммобилизованных» российских активах. Кредит она предложила разбить на несколько траншей. При этом часть займа должна будет пойти на закупки вооружений у европейских производителей.

