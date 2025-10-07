Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:34, 7 октября 2025Экономика

Названо последствие изъятия заблокированных в Европе активов России

Аналитик Ад-Даккаф: Изъятие активов РФ приведет к отзыву вкладов из банков ЕС
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Финансирование Украины за счет доходов от замороженных в западных странах российских активов подорвет доверие инвесторов к банковской системе Евросоюза (ЕС). Такое мнение высказал профессор в области финансов и банковского дела йеменского университета Эль-Ходейда Абдель Васиа ад-Даккаф. Его слова приводит РИА Новости.

Подобная стратегия стран «Большой семерки» (G7), отметил аналитик, подрывает основы международной финансовой и банковской систем. Такая тактика западных государств в отношении заблокированных российских активов способна привести к отзыву вкладов из финансовых организаций ЕС, полагает Ад-Даккаф.

Материалы по теме:
Киев предложил Западу «экономический механизм репараций» со стороны Москвы. Как он будет работать?
Киев предложил Западу «экономический механизм репараций» со стороны Москвы. Как он будет работать?
28 апреля 2025
«Большая семерка» отправит Украине 50 миллиардов долларов. Их выделят за счет замороженных активов России
«Большая семерка» отправит Украине 50 миллиардов долларов. Их выделят за счет замороженных активов России
12 июня 2024

Финансирование потребностей Украины за счет доходов от замороженных в европейских странах активов РФ расценивается участниками рынка как воровство, отметил эксперт. Подобного рода средства являются суверенными инвестициями, большая часть которых принадлежит российскому Центробанку. Ими могут распоряжаться непосредственно только сами владельцы, но никак не третьи страны, подчеркнул Ад-Даккаф.

Несмотря на это, на Западе хотят пойти еще дальше в отношении заблокированных российских активов. Ранее глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что Киев и страны ЕС поддерживают инициативу предоставить Украине так называемый «репарационный кредит». Этот заем, объясняла глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, будет основываться на «иммобилизованных» российских активах. Кредит она предложила разбить на несколько траншей. При этом часть займа должна будет пойти на закупки вооружений у европейских производителей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет очень больно». В России пообещали жесткий ответ на удары ВСУ по Запорожской АЭС

    Россиянам объяснили появление проблем со сном после 40 лет

    Бывший замминистра спорта российского региона признался в многомиллионных аферах

    Израиль поместили между молотом и наковальней

    Подполковник рассказал о продвижении российских войск в Харьковской области

    Марочко рассказал о начале охвата Звановки в ДНР

    Трампа обвинили в подрыве конституции США

    В небе над Киевом заметили российскую «Герань»

    Стало известно о беспокойстве администрации Трампа из-за поставок Tomahawk Украине

    Трампа уличили в намеренном отказе достичь соглашения с Венесуэлой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости