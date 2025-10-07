Спорт
02:31, 7 октября 2025Спорт

РФС рассмотрит новое дело против дисквалифицированного за ставки Писарского

Юрист Смирнов: РФС рассмотрит новое дело о ставках против Владимира Писарского
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российский футбольный союз (РФС) рассмотрит новое дело о ставках против дисквалифицированного нападающего Владимира Писарского, заседание запланировано на 10 октября. Об этом сообщил юрист Антон Смирнов в своем Telegram-канале.

«На этот раз причиной дисциплинарного производства против Писарского стало якобы совершение им двух ставок в 2020 году в бытность игроком ФК "Иртыш" с аккаунта в букмекерской компании», — написал Смирнов.

Юрист отметил, что, судя по материалам дела, Писарский не совершал ставок в указанный период и не переводил деньги на счет букмекерской конторы.

Ранее Писарский подал апелляцию в апелляционный комитет РФС. Футболист считает себя невиновным по делу об играх на тотализаторе.

    Все новости