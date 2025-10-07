Спорт
Южный Судан
10 октября
15:00 (Мск)
Сенегал
ЧМ-2026 — Африка|Группа B. 9-й тур
Джибути
Завтра
19:00 (Мск)
Египет
ЧМ-2026 — Африка|Группа A. 9-й тур
Авангард
1:4
Завершен
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
4:2
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
4:1
Завершен
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
00:11, 7 октября 2025Спорт

Украинская гимнастка умерла в 20 лет

Украинская гимнастка Елизавета Хоровинкина умерла в 20 лет
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Национальный университет физического воспитания и спорта Украины на своей странице / соцсети

Украинская гимнастка Елизавета Хоровинкина умерла в 20 лет. О ее смерти сообщил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Причины смерти спортсменки не раскрываются. Университет охарактеризовал спортсменку как трудолюбивую и искренне преданную своему делу, отметив, что она излучала тепло и вдохновение в учебе и спорте.

Хоровинкина выступала в художественной гимнастике и являлась студенткой кафедры спортивных видов гимнастики НУФВСУ. В 2021 году ей присвоили звание мастера спорта Украины.

В 2024 году российская шорт-трекистка Анастасия Середа умерла в возрасте 20 лет. Причина смерти спортсменки была не названа. Союз конькобежцев России выразил соболезнования ее близким.

.
