Украинская гимнастка умерла в 20 лет

Украинская гимнастка Елизавета Хоровинкина умерла в 20 лет

Фото: Национальный университет физического воспитания и спорта Украины на своей странице / соцсети

Украинская гимнастка Елизавета Хоровинкина умерла в 20 лет. О ее смерти сообщил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Причины смерти спортсменки не раскрываются. Университет охарактеризовал спортсменку как трудолюбивую и искренне преданную своему делу, отметив, что она излучала тепло и вдохновение в учебе и спорте.

Хоровинкина выступала в художественной гимнастике и являлась студенткой кафедры спортивных видов гимнастики НУФВСУ. В 2021 году ей присвоили звание мастера спорта Украины.

В 2024 году российская шорт-трекистка Анастасия Середа умерла в возрасте 20 лет. Причина смерти спортсменки была не названа. Союз конькобежцев России выразил соболезнования ее близким.