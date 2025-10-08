Рябков заявил, что импульс мирного процесса по Украине исчерпан

Достигнутый во время встречи глав государств в Анкоридже импульс мирного процесса по Украине оказался исчерпан. Об этом высказался заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

К сожалению, приходится констатировать, что мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей оказался в значительной мере исчерпан Сергей Рябков замглавы МИД России

По его словам, нынешняя ситуация — это результат деструктивной деятельности европейцев и сторонников «войны до последнего украинца».

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в Анкоридже 15 августа. Во время личной беседы они обсудили украинское урегулирование, однако достигнуть сделки по этому вопросу не смогли

В Кремле одним словом описали состояние диалога между Москвой и Вашингтоном

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков, рассуждая о дипломатических контактах России и США, заявил, что их можно назвать «подавленными». При этом он уточнил, что они все еще продолжаются.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Хотя пока серьезных шагов не было сделано», — добавил пресс-секретарь российского лидера, уточнив, что на уровне глав стран ситуация немного другая.

Он также отметил, что Трамп все еще остается на волне «к выводу украинского урегулирования в русло мирных политических переговоров».

Что известно о контактах России и Украины

Что касается контактов Москвы и Киева, то в России неоднократно заявляли, что всегда готовы к их продолжению, однако на данный момент о подготовке новых встреч делегаций ничего не известно.

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В последнее время все чаще при этом звучат рассуждения о возможной встрече украинского президента Владимира Зеленского с российским лидером. Путин, в свою очередь, уже несколько раз звал Зеленского в Москву, однако тот отвечал отказом.

В Кремле же говорят о том, что ни о какой подготовке к встрече на уровне глав государств пока речи не идет, так как Киев поставил контакты с российской стороной на паузу.

Сейчас в переговорном процессе возникла пауза. Именно переговорный процесс на экспертном уровне способен подготовить контакты на высшем уровне Дмитрий Песков представитель Кремля

При этом он добавил, что контакты на высшем уровне нельзя считать самоцелью в связи с тем, что они не помогут решить комплексную и сложную проблему.

Россия и Украина возобновили диалог в мае текущего года, проведя первый раунд переговоров на уровне делегаций 16-го числа. Второй раунд прошел в начале июня, а третий, пока последний, 23 июля

Как считает военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев, переговоры глав двух государств станут концом для существующего на Украине политического режима. Он пояснил, что некоторые условия, которые Москва выдвигает сейчас к Киеву, напрямую влияют на основу нынешней украинской государственности. К таковым аналитик отнес отказ Украины от вступления в Североатлантический альянс и прекращение давления на русскоязычное население и каноническую Украинскую православную церковь.