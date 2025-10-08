Спорт
12:12, 8 октября 2025Спорт

Россиянка рассказала о негативном отношении соперников на ЧМ по гребному слалому

Миназова: Некоторые были не рады видеть россиян на ЧМ по гребному слалому
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Россиянка Алсу Миназова рассказала о негативном отношении к ней и ее партнерам по сборной на чемпионате мира по гребному слалому в Австралии со стороны соперников. Об этом сообщает ТАСС.

«Есть люди, которые, конечно, не совсем рады нас видеть. Они могут с нами не здороваться и так далее», — заявила Миназова. Она добавила, что большинство спортсменов приняли россиян очень тепло.

Миназова также рассказала, что иностранцы поздравили ее с серебряной медалью, завоеванной на турнире. «Это было безумно ценно для меня», — призналась спортсменка.

Ранее российская прыгунья в воду Юлия Тимошинина рассказала о том, как иностранные соперники относились к ней на прошедших в этом году международных соревнованиях. По словам спортсменки, она не столкнулась с провокациями или оскорблениями.

