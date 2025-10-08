Российский «Набат» научили определять БЭКи

Godrone: Детектор «Набат» научили определять БЭКи

Детектор «Набат» благодаря расширенному диапазону электромагнитных частот научили определять безэкипажные катера (БЭК). Об этом со ссылкой на представителя российской компании-разработчика Godrone сообщает ТАСС.

По словам собеседника, версия V.3 с учетом опыта бойцов специальной военной операции получила возможность работать в диапазоне от 200 до 800 мегагерц. «Мы добавили новые сигнатуры, появилась возможность обнаруживать БЭКи», — сказал представитель компании.

Он добавил, что новая версия позволяет обнаруживать вражеские аппараты на дальности 2 километра, тогда как модификация V.2 делала это на расстоянии 1,5 километра. Собеседник пообещал, что поставки новых изделий в войска стартуют в ближайшее время.

В сентябре агентство сообщило, что специалисты Мурманского арктического университета создали корабельную башню с дронами на оптоволокне против БЭКов.

В июле 2023 года ТАСС рассказал, что компания «Рособоронэкспорт» впервые представила экспортную версию автоматизированной системы управления, связи и оповещения «Набат» в рамках экспозиции на саммите «Россия — Африка».