Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:30, 8 октября 2025Наука и техника

Российский «Набат» научили определять БЭКи

Godrone: Детектор «Набат» научили определять БЭКи
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Daniyar Sarsenov / AP

Детектор «Набат» благодаря расширенному диапазону электромагнитных частот научили определять безэкипажные катера (БЭК). Об этом со ссылкой на представителя российской компании-разработчика Godrone сообщает ТАСС.

По словам собеседника, версия V.3 с учетом опыта бойцов специальной военной операции получила возможность работать в диапазоне от 200 до 800 мегагерц. «Мы добавили новые сигнатуры, появилась возможность обнаруживать БЭКи», — сказал представитель компании.

Он добавил, что новая версия позволяет обнаруживать вражеские аппараты на дальности 2 километра, тогда как модификация V.2 делала это на расстоянии 1,5 километра. Собеседник пообещал, что поставки новых изделий в войска стартуют в ближайшее время.

Материалы по теме:
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

В сентябре агентство сообщило, что специалисты Мурманского арктического университета создали корабельную башню с дронами на оптоволокне против БЭКов.

В июле 2023 года ТАСС рассказал, что компания «Рособоронэкспорт» впервые представила экспортную версию автоматизированной системы управления, связи и оповещения «Набат» в рамках экспозиции на саммите «Россия — Африка».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россию предупредили о скорой потере еще одного газового рынка

    МВФ раскрыл последствия роста глобального госдолга

    Сильно потолстевшая девушка приняла симптомы опухоли мозга за счастье в личной жизни

    Артемий Лебедев раскритиковал ставшего донором спермы Дурова

    Российская школьница пресекла попытки пожилого мужчины заманить ее домой

    В России разъяснили смысл расторжения соглашения с США об утилизации плутония

    Экс-маршал авиации не выжил на борту пассажирского самолета

    Кандидат в премьеры Чехии Бабиш отказал Украине в финансировании

    Российский фондовый рынок упал

    Суд обратил в доход России недвижимость бывшего депутата Госдумы Напсо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости