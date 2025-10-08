Мир
В МИД высказались о соглашении с США по плутонию

Рябков: РФ не считает целесообразным сохранять обязательства с США по плутонию
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В текущих условиях Россия не считает целесообразным сохранять обязательства по соглашению с США об утилизации плутония. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Просто естественным образом напрашивается завершение процесса прекращения сотрудничества с американцами в рамках соглашения даже с формальной точки зрения», — отметил он.

Рябков подчеркнул, что Москва не считает сохранение дальнейших обязательств в отношении плутония приемлемым.

Ранее Правительство России внесло на денонсацию в Государственную Думу подписанное в 2000 году соглашение с США об утилизации плутония. Обе стороны, согласно документу, обязались утилизировать 34 тонны оружейного плутония. Химический элемент также объявили излишним для военных и оборонных программ.

