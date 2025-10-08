Жена известного футболиста выступила в защиту «Мисс Россия — 2025»

Анастасия Костенко вступилась за «Мисс Россия» Анастасию Вензу

В защиту «Мисс России — 2025» Анастасии Вензы выступила вторая вице-мисс Россия 2014 года, жена известного футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко. Она написала пост с осуждением хейтеров в Telegram-канале.

В ночь на 5 октября объявили имя самой красивой девушки России 2025 года. Выбор жюри пал на 22-летнюю Анастасию Вензу, которая представляла Московскую область. Однако уже спустя сутки в сети стали появляться критические замечания в адрес победительницы. Видео финалистки Алисы Оганезовой, которая намекнула на то, что победа Вензы была нечестной, быстро разлетелось по СМИ и тематическим пабликам.

Оганезову поддержали и другие участницы «Мисс Россия — 2025». Кроме того, резко высказалась в адрес победительницы Анна Линникова, получившая корону в 2022 году.

В ответ на это Костенко написала возмущенный пост, в котором подчеркнула, что воспитанные люди из хороших семей не позволяют себе публично оскорблять и обсуждать других. Она также отметила, что в этом году ее фаворитки в конкурсе тоже не попали в топ-10, но она предпочитает публично написать девушкам комплименты, а не унижать победительницу.

Я в шоке, как меняется мир и время. Публичные оскорбления и унижения становятся нормой и называются «честностью и прямолинейностью», а ведь раньше за такое выносили вердикт — невоспитанная хамка. Всегда была против буллинга и кибербуллинга. И с трепетом выделяю дни борьбы с данным видом человеческого порока. Другое дело, если человек — злостный нарушитель закона и преступник. Но остальное — за гранью. Лишний повод словить хайп через грязь. Одно дело — обсудить с подругами. Другое — вынести свое «значимое» мнение на всеобщее обозрение Анастасия Костенко вторая вице-мисс Россия 2014 года

Костенко призвала женщин не заниматься травлей друг друга. Пост она завершила эмоциональным призывом: «Остановитесь, женщины!»

Ранее Анастасию Вензу, ставшую обладательницей титула «Мисс Россия», заподозрили в пластике лица. Пластический хирург Кристина Галиченко считает, что 22-летняя девушка точно прибегала к хирургическим вмешательствам.