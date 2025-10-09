Бывший СССР
Алиев поздравил Путина с днем рождения после разговора о крушении самолета

Алиев поздравил Путина с днем рождения после обсуждения авиакатастрофы
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Валерий Шарифулин / POOL / РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев еще раз поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения. Соответствующее заявление он сделал после обсуждения авиакатастрофы самолета AZAL, передает РИА Новости.

«Буквально два дня назад я вам звонил в связи с вашим днем рождения. Хотел бы еще раз, пользуясь возможностью, вас поздравить и пожелать всего самого доброго вам и вашим близким, дружественному народу России», — отметил представитель Баку.

Президенты России и Азербайджана встретились в Душанбе 9 октября. Владимир Путин в ходе разговора раскрыл подробности авиакатастрофы самолета AZAL, он в том числе назвал причины произошедшего.

