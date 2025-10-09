Голый вор вломился в несколько домов и полгода скрывался от полиции

Bangkok Post: В Таиланде поймали вора, который вламывался в дома без одежды

В Таиланде задержали голого вора, который вломился в несколько домов в провинции Накхонратчасима. Об этом сообщает Bangkok Post.

51-летнего Чалиау Кхрамкратхок задержали во вторник, 7 октября, в округе Чокчай. Мужчина ехал на мотоцикле, когда его остановила и арестовала полиция. Кхрамкратхок разыскивался с марта за серию краж в Чокчае и соседних округах.

Он запомнился правоохранителям тем, что вскрывал дома и совершал кражи, сняв с себя всю одежду, и несколько раз попал на записи камер видеонаблюдения. У вора был дом в Чокчае, однако во время совершения серии краж со взломом он скрывался в рисовых полях. На то, чтобы поймать необычного преступника у полиции ушло больше полугода.

На допросе Кхрамкратхок пояснил, что чаще всего раздевался, чтобы его нельзя было опознать по одежде. В других случаях он снимал с себя все, так как вещи промокли под дождем.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее голый мужчина вломился в мясной ресторан ночью и похитил еду и спиртное. Поймать преступника по горячим следам не удалось.