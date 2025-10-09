Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Трактор
Сегодня
17:00 (Мск)
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
Сегодня
19:00 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Северсталь
Сегодня
19:00 (Мск)
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Беларусь
Сегодня
21:45 (Мск)
Дания
ЧМ-2026 — Европа|Группа C. 3-й тур
Шотландия
Сегодня
21:45 (Мск)
Греция
ЧМ-2026 — Европа|Группа C. 3-й тур
12:09, 9 октября 2025Спорт

Клуб КХЛ вернул в состав оправданного по делу об изнасиловании хоккеиста

«Авангард» вернул оправданного по делу об изнасиловании хоккеиста Маклауда
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Brett Gundlock / Reuters

Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» в своем Telegram-канале объявил о возвращении канадского нападающего Майкла Маклауда в команду.

Новое соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано на три года. Отмечается, что игрок вновь будет выступать за омскую команду под девятым номером.

Генеральный менеджер клуба Алексей Сопин отметил, что переговоры проходили сдержанно, но в короткие сроки. По его словам, Маклауд уже прибыл в Омск и вместе с командой отправится на ближайшую выездную серию. «Мы рады, что история завершилась благополучно для обеих сторон», — подчеркнул Сопин.

В июле Маклауд вместе с Диллоном Дюбе, Кэлом Футом, Алексом Форментоном и Картером Хартом был полностью оправдан по делу об изнасиловании, произошедшем в 2018 году во время выступления за молодежную сборную Канады. Суд постановил, что обвинение не смогло представить убедительных доказательств. После внутреннего расследования Национальная хоккейная лига объявила, что игроки получат допуск к матчам с 1 декабря и смогут заключать новые контракты с 15 октября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В НАТО предложили более агрессивный ответ России. Что задумал альянс?

    Российский военный затащил незнакомку в квартиру и изрезал ее ножом из-за сережек

    Россиянам раскрыли простой способ стать популярнее блогеров

    Известная режиссер получила украденную у Собчак люстру

    В Израиле назвали условие прекращения огня в секторе Газа

    Россиянин отправился собирать клюкву и не выжил

    Пригожин призвал приравнивать мошенников к убийцам

    Назван плюс дефицита электроэнергии в России

    В Подмосковье врачи извлекли из глаза мужчины кусок проволоки

    В правительстве назвали дату окончания эксперимента с самозанятыми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости