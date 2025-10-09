Клуб КХЛ вернул в состав оправданного по делу об изнасиловании хоккеиста

«Авангард» вернул оправданного по делу об изнасиловании хоккеиста Маклауда

Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» в своем Telegram-канале объявил о возвращении канадского нападающего Майкла Маклауда в команду.

Новое соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано на три года. Отмечается, что игрок вновь будет выступать за омскую команду под девятым номером.

Генеральный менеджер клуба Алексей Сопин отметил, что переговоры проходили сдержанно, но в короткие сроки. По его словам, Маклауд уже прибыл в Омск и вместе с командой отправится на ближайшую выездную серию. «Мы рады, что история завершилась благополучно для обеих сторон», — подчеркнул Сопин.

В июле Маклауд вместе с Диллоном Дюбе, Кэлом Футом, Алексом Форментоном и Картером Хартом был полностью оправдан по делу об изнасиловании, произошедшем в 2018 году во время выступления за молодежную сборную Канады. Суд постановил, что обвинение не смогло представить убедительных доказательств. После внутреннего расследования Национальная хоккейная лига объявила, что игроки получат допуск к матчам с 1 декабря и смогут заключать новые контракты с 15 октября.