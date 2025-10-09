Экономика
15:25, 9 октября 2025Экономика

Набиуллина заявила о готовности лично испытать цифровой рубль

Набиуллина: Я буду среди тех, кто поучаствует в тестировании цифрового рубля
Кирилл Луцюк

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Руководитель Банка России Эльвира Набиуллина выразила готовность принять личное участие в тестировании цифрового рубля. Главу регулятора процитировало РБК.

По ее словам, речь идет о пилотном проекте, который подразумевает тестирование такой возможности, как получение заработной платы в цифровых рублях. Добровольными участниками проекта станут в числе прочих сотрудники Банка России вместе с его руководителем.

Ранее Набиуллина рассказала, что доля безналичных платежей в России уже выросла до 87,5 процента.

В свою очередь, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин рассказал, что уже с октября россияне смогут получить часть социальных выплат в цифровых рублях. По словам министра финансов России Антона Силуанова, цифровой рубль позволит отслеживать прохождение всех цепочек финансирования расходов.

