Полсотни российских авиакомпаний проверят из-за роста происшествий

«Известия»: 51 российскую авиакомпанию ждут проверки из-за роста происшествий

Масштабные проверки из-за роста авиапроисшествий по отрасли ожидают полсотни российских региональных авиакомпаний. Об этом сообщают «Известия».

Уточняется, что с 1 декабря 2025 года по 1 декабря 2026-го пройдут контрольные мероприятия в отношении 51 перевозчика, в числе которых «Азимут», «Аврора», «Алроса», «Ижавиа» и другие. Деятельность авиакомпаний будут проверять по нескольким направлениям: обслуживание воздушных судов, подготовка специалистов, уровень безопасности полетов и поддержание летной годности.

В письме замруководителя Ространснадзора Владимира Фонарева на имя замминистра транспорта Владимира Потешкина говорится, что причина проверок — риск повторения ситуаций, которые привели к катастрофе Ан-24 авиакомпании «Ангара» 24 июля 2025 года.

В документе также сказано, что количество авиационных происшествий в России в 2024 году выросло вдвое по сравнению с 2023-м, а число летальных исходов увеличилось более чем в три раза. Автор письма отмечает, что с начала 2025 года в коммерческой авиации произошло четыре авиационных происшествия, в том числе две аварии и две катастрофы, жертвами которых стали 53 человека.

Такие негативные тенденции связаны в первую очередь с нарушениями воздушного законодательства, которые допускают коммерческие авиакомпании, отмечается в пояснительной записке к проекту поручения правительства о проведении Ространснадзором проверки.

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что специалисты ведомства завершили полевой этап расследования катастрофы самолета Ан-24 под Тындой. Данные радиолокационной информации органов обслуживания воздушного движения Благовещенска, Магдагачи, Нерюнгри и Тынды изъяты и проходят анализ.