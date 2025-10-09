Россиянин забросил шайбу в дебютном матче НХЛ

Россиянин Матвей Гридин забросил шайбу в дебютном матче НХЛ за «Калгари Флэймс»

Российский нападающий клуба «Калгари Флэймс» Матвей Гридин забросил шайбу в дебютном матче в Национальной хоккейной лиге. Статистика игрока доступна на сайте лиги.

19-летний хоккеист вышел во втором звене и отличился в гостевой встрече против «Эдмонтон Ойлерс». Гол был забит на 33-й минуте.

Гридин был выбран «Калгари» на драфте НХЛ 2024 года под общим 28-м номером. В минувшем сезоне он выступал за коллектив «Шавиниган Катарактс» в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека, где стал лучшим бомбардиром клуба, набрав 79 очков (36 голов и 43 результативные передачи).

