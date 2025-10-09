Спорт
Трактор
Сегодня
17:00 (Мск)
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
Сегодня
19:00 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Северсталь
Сегодня
19:00 (Мск)
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Беларусь
Сегодня
21:45 (Мск)
Дания
ЧМ-2026 — Европа|Группа C. 3-й тур
Шотландия
Сегодня
21:45 (Мск)
Греция
ЧМ-2026 — Европа|Группа C. 3-й тур
11:02, 9 октября 2025Спорт

Россиянин забросил шайбу в дебютном матче НХЛ

Россиянин Матвей Гридин забросил шайбу в дебютном матче НХЛ за «Калгари Флэймс»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergei Belski / Imagn Images / Reuters

Российский нападающий клуба «Калгари Флэймс» Матвей Гридин забросил шайбу в дебютном матче в Национальной хоккейной лиге. Статистика игрока доступна на сайте лиги.

19-летний хоккеист вышел во втором звене и отличился в гостевой встрече против «Эдмонтон Ойлерс». Гол был забит на 33-й минуте.

Гридин был выбран «Калгари» на драфте НХЛ 2024 года под общим 28-м номером. В минувшем сезоне он выступал за коллектив «Шавиниган Катарактс» в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека, где стал лучшим бомбардиром клуба, набрав 79 очков (36 голов и 43 результативные передачи).

Ранее капитан и нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин установил рекорд в НХЛ. Хоккеист проводит в НХЛ 21-й сезон, что является рекордным среди россиян.


    
