13:26, 9 октября 2025Спорт

Российский футболист назвал преимущества жизни в Германии

Футболист «Санкт-Паули» Кагерманов заявил, что москвичи более хмурые, чем немцы
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Wirestock / Freepik

Российский полузащитник Муслим Кагерманов, выступающий за третью команду «Санкт-Паули» в шестой лиге Германии, назвал преимущества жизни в стране. Его слова приводит Sport24.

25-летний футболист заявил, что москвичи кажутся более хмурыми и замкнутыми, чем немцы. «В Москве часто проходят мимо, отвечают будто роботы. Такое отношение я встречал только там», — отметил Кагерманов. Живя более года в Германии, он замечает противоположное: прохожие готовы остановиться и помочь с направлением, а среда обитания выглядит ухоженной и привлекательной.

Кагерманов выступает за третью команду «Санкт-Паули» в шестой немецкой лиге с января 2025 года. Ранее он играл за турецкий клуб «Бисмил Беледийе» и участвовал в любительской лиге «Даймохк».

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина назвала преимущество жизни в США. Роднина заявила, что в США у каждого есть право выбора.

