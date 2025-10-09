FT: В НАТО предложили разрешить своим пилотам атаковать воздушные цели из РФ

В НАТО задумались о снятии ограничений на ведение огня по возможным предполагаемым целям из России в случае нарушения воздушного пространства, передает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным военных чиновников, альянс обсуждает более агрессивный подход к России по инициативе стран Восточной Европы. НАТО изучает такие меры, как оснащение оружием разведывательных дронов и проведение военных учений на границе с Россией. Кроме того, рассматривается снятие ограничений на обстрел возможных российских «воздушных целей» и унификация правил в этой области, которые отличаются у стран альянса.

«Некоторые страны требуют от летчиков-истребителей визуального подтверждения угроз перед открытием огня, в то время как другие разрешают им открывать огонь на основе данных радаров или предполагаемой опасности, исходя из направления или скорости вражеского объекта», — утверждается в публикации.

Фото: Marcus Brandt / Globallookpress.com

В Совфеде назвали эскалацией планы НАТО разрешить сбивать воздушные цели из России

Возможное снятие ограничений на ведение огня по предполагаемым целям из России в случае нарушения воздушного пространства стран НАТО вызовет дополнительную эскалацию напряженности, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Сама логика подсказывает, если это решение будет принято, это очевидный шаг по эскалации напряженности в отношениях между странами альянса и Россией», — сказал Карасин.

Предложения НАТО же, как отмечалось, нацелены на повышение издержек «гибридной войны» для России и разработку конкретных контрмер на нарушения воздушного пространства дронами и истребителями, пояснили источники FT среди должностных лиц Североатлантического альянса. Москва обвинения в своей причастности к нарушениям воздушного пространства отвергает.

Фото: Sean Gallup / Staff / Getty images

В США оценили готовность НАТО к конфликту с Россией

Заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Александр Грушко ранее отметил, что рост количества военных учений со стороны стран Запада на восточном фланге НАТО говорит о подготовке Европы к военному столкновению с Россией. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что страны НАТО абсолютно не готовы к затяжному военному конфликту с Россией.

«НАТО не готово к длительной войне с Россией с применением обычных вооружений и ни в коем случае не должно позволить себе втянуться в нее, поскольку она может легко перерасти в обмен ядерными ударами», — заявил эксперт.

По его словам, если альянс будет втянут в конфликт с Россией, то у него сразу же возникнет большая проблема, поскольку у Европы нет эффективной противовоздушной обороны.