Трактор
3:2
Завершен
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
1:4
Завершен
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Северсталь
3:0
Завершен
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Беларусь
0:6
Завершен
Дания
ЧМ-2026 — Европа|Группа C. 3-й тур
Шотландия
3:1
Завершен
Греция
ЧМ-2026 — Европа|Группа C. 3-й тур
00:52, 10 октября 2025Спорт

Бывшего игрока сборной Украины по регби ликвидировали в Купянске

Бывшего игрока сборной Украины по регби Гетьманова ликвидировали в Купянске
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Бывший игрок национальной сборной Украины по регби Николай Гетьманов был ликвидирован в Купянске 9 октября. Об этом сообщает Telegram-канал «Шепот Фронта», ссылаясь на украинские ресурсы.

Уточняется, что Гетьманов также служил майором полиции.

9 октября российские войска в результате успешных боевых действий совершили прорыв в Купянск с юго-восточной стороны города. Отмечалось, что для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуация на линии боевого соприкосновения стала критической.

Позже в тот же день стало известно, что районная администрация Купянска вывесила флаг Российской Федерации.

    Все новости