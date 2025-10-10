Бывшего игрока сборной Украины по регби ликвидировали в Купянске

Бывший игрок национальной сборной Украины по регби Николай Гетьманов был ликвидирован в Купянске 9 октября. Об этом сообщает Telegram-канал «Шепот Фронта», ссылаясь на украинские ресурсы.

Уточняется, что Гетьманов также служил майором полиции.

9 октября российские войска в результате успешных боевых действий совершили прорыв в Купянск с юго-восточной стороны города. Отмечалось, что для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуация на линии боевого соприкосновения стала критической.

Позже в тот же день стало известно, что районная администрация Купянска вывесила флаг Российской Федерации.