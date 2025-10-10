Спорт
16:40, 10 октября 2025Спорт

Матч с участием Медведева прервали из-за выкриков болельщицы

Матч с участием Даниила Медведева в Шанхае прервали из-за выкриков болельщицы
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Go Nakamura / Reuters

Организаторы турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае прервали встречу 1/4 финала между россиянином Даниилом Медведевым и австралийцем Алексом де Минауром. Об этом сообщает Express.

Пауза наступила из-за выкриков одной из болельщиц. Женщину вывели с трибун, после чего встреча возобновилась.

Матч завершился победой Медведева в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. Россиянин вышел в полуфинал, где сыграет против француза Артура Риндеркнеша.

В четвертом круге турнира в Шанхае Даниил Медведев обыграл американца Лернера Тьена. Победу россиянин охарактеризовал нецензурным выражением.

    Последние новости

