Матч с участием Медведева прервали из-за выкриков болельщицы

Матч с участием Даниила Медведева в Шанхае прервали из-за выкриков болельщицы

Организаторы турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае прервали встречу 1/4 финала между россиянином Даниилом Медведевым и австралийцем Алексом де Минауром. Об этом сообщает Express.

Пауза наступила из-за выкриков одной из болельщиц. Женщину вывели с трибун, после чего встреча возобновилась.

Матч завершился победой Медведева в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. Россиянин вышел в полуфинал, где сыграет против француза Артура Риндеркнеша.

В четвертом круге турнира в Шанхае Даниил Медведев обыграл американца Лернера Тьена. Победу россиянин охарактеризовал нецензурным выражением.