Минздрав рассказал о состоянии выброшенной отцом с четвертого этажа трехлетней девочки

Минздрав: Выброшенная отцом из окна девочка остается в крайне тяжелом состоянии

Трехлетняя девочка, выброшенная отцом из окна четвертого этажа, остается в крайне тяжелом состоянии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав Башкирии.

«Нет изменений, крайне тяжелое состояние», — сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что девочку прооперировали. Врачи диагностировали у нее серьезную травму головы.

О том, что 34-летний житель Уфы выбросил дочь из окна четвертого этажа, стало известно 9 октября. Мать девочки в этот момент находилась с ее братом в санатории. Предположительно, у мужчины был нервный срыв. Как выяснилось, 15 лет назад он лечился у психиатра. Кроме того, у россиянина были проблемы с алкоголем.

В сети также появилось видео с падением ребенка. На кадрах видно, как мужчина сначала выбрасывает из окна какой-то предмет, а затем — дочь.

