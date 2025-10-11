Победившая 20 раз подряд Соболенко не смогла выйти в финал турнира WTA

Белорусская теннисистка, первая ракетка мира Арина Соболенко не смогла пройти в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) 1000 в китайском Ухане. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Соболенко потерпела поражение в полуфинальном матче против американки Джессики Пегулы. Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:7 (2:7). Спортсменки провели на корте 2 часа 19 минут.

Соболенко, которая выиграла предыдущие три турнира в Ухане, прервала победную серию из 20 матчей. Спортсменка стала четвертой теннисисткой в истории с подобным достижением.

6 сентября Соболенко одержала победу над американкой Амандой Анисимовой в финале Открытого чемпионата США в Нью-Йорке. Она второй раз подряд выиграла US Open.

Соболенко — четырехкратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде (Australian Open 2023, 2024, US Open 2024, 2025). На ее счету более 20 побед на турнирах Женской теннисной ассоциации.