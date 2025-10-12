Олимпийский чемпион оскорбил правительство Литвы за решение лишить Дробязко гражданства

Чемпион ОИ Васильев о лишении Литвы Дробязко гражданства: Они только тявкают

Двукратный олимпийский чемпион (ОИ) по биатлону Дмитрий Васильев оскорбил правительство Литвы за решение лишить гражданства страны фигуристку Маргариту Дробязко. Его слова приводит РИА Новости.

«Они ничего не могут, сами могут только тявкать и делать какие-то гадости», — заявил экс-спортсмен. Он подчеркнул, что Дробязко ни в чем не повинна, так как занимается фигурным катанием и старается заработать на нем.

15 сентября 2023 года стало известно, что президент Литвы Гитанас Науседа лишил Дробязко гражданства. Причиной стало выступление спортсменки в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки в России. В свою очередь, фигуристка заявила, что не готова была отказаться от России ради сохранения литовского паспорта.

Дробязко приняла гражданство Литвы в 1993 году. Вместе с супругом Повиласом Ванагасом она пять раз представляла страну на Олимпийских играх в соревнованиях танцевальных дуэтов.

