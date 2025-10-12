Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Металлург Мг
1:5
Завершен
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
2:3
3-й период
live
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Зенит
43:40
Перерыв
live
ЦСКА
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Шотландия
Сегодня
19:00 (Мск)
Беларусь
ЧМ-2026 — Европа|Группа C. 4-й тур
Нидерланды
Сегодня
19:00 (Мск)
Финляндия
ЧМ-2026 — Европа|Группа G. 8-й тур
Литва
Сегодня
21:45 (Мск)
Польша
ЧМ-2026 — Европа|Группа G. 8-й тур
Дания
Сегодня
21:45 (Мск)
Греция
ЧМ-2026 — Европа|Группа C. 4-й тур
Хорватия
Сегодня
21:45 (Мск)
Гибралтар
ЧМ-2026 — Европа|Группа L. 8-й тур
Румыния
Сегодня
21:45 (Мск)
Австрия
ЧМ-2026 — Европа|Группа H. 8-й тур
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
17:48, 12 октября 2025Спорт

Олимпийский чемпион оскорбил правительство Литвы за решение лишить Дробязко гражданства

Чемпион ОИ Васильев о лишении Литвы Дробязко гражданства: Они только тявкают
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Дмитрий Васильев

Дмитрий Васильев. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион (ОИ) по биатлону Дмитрий Васильев оскорбил правительство Литвы за решение лишить гражданства страны фигуристку Маргариту Дробязко. Его слова приводит РИА Новости.

«Они ничего не могут, сами могут только тявкать и делать какие-то гадости», — заявил экс-спортсмен. Он подчеркнул, что Дробязко ни в чем не повинна, так как занимается фигурным катанием и старается заработать на нем.

15 сентября 2023 года стало известно, что президент Литвы Гитанас Науседа лишил Дробязко гражданства. Причиной стало выступление спортсменки в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки в России. В свою очередь, фигуристка заявила, что не готова была отказаться от России ради сохранения литовского паспорта.

Дробязко приняла гражданство Литвы в 1993 году. Вместе с супругом Повиласом Ванагасом она пять раз представляла страну на Олимпийских играх в соревнованиях танцевальных дуэтов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал способное надавить на Россию оружие

    МИД РФ предупредил о новых правилах въезда в Испанию

    Зеленский раскрыл цели ракет Tomahawk в случае их передачи Украине

    В постсоветской стране начнут кастрировать за преступления

    Мать Мбаппе заявила об отсутствии жизни у футболиста вне поля

    Пропавшая во время пожара женщина нашлась живой в лесу через неделю

    Эрдоган рассказал о «торговцах кровью» на Украине

    Объявленный в розыск в Финляндии россиянин вышел на связь

    Село с выделенным на ремонт дорог миллиардом рублей отрезало от цивилизации

    Путин пошутил о морившем его голодом Рахмоне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости