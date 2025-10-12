Политолог рассказал о перспективах белорусской оппозиции в Литве

Политолог Межевич: Штаб белорусской оппозиции может переехать из Литвы в Берлин

Штаб белорусской оппозиции во главе со Светланой Тихановской может переехать из Литвы в крупную западную страну. Об этом в разговоре с «Известиями» рассказал руководитель центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич, пишут «Известия».

«Литва — маленькое государство, где все на виду. Тихановская с ее штабом слишком выделяются на общем фоне. Где-нибудь в Берлине они будут чувствовать себя комфортнее, смогут в более спокойной обстановке осваивать европейские гранты», — предположил политолог.

Межевич также добавил, что в 2020 году в Вильнюсе рассчитывали с помощью Тихановской нарастить свое влияние в Белоруссии. Однако постепенно надежды испарились.

Несколькими днями ранее появилась информация, что власти Литвы снизили уровень охраны экс-кандидата в президенты Белоруссии, оппозиционного политика Светланы Тихановской. Ранее за охрану политика отвечала Служба охраны руководства страны.

До этого в Литве состоялись акции протеста против аккредитации офиса Светланы Тихановской. Организаторы акции сообщили, что их целью является отмена дипломатического статуса, присвоенного Тихановской и ее офису.