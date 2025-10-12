Спорт
Металлург Мг
1:3
Перерыв
live
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
17:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Зенит
Сегодня
18:00 (Мск)
ЦСКА
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Шотландия
Сегодня
19:00 (Мск)
Беларусь
ЧМ-2026 — Европа|Группа C. 4-й тур
Нидерланды
Сегодня
19:00 (Мск)
Финляндия
ЧМ-2026 — Европа|Группа G. 8-й тур
Литва
Сегодня
21:45 (Мск)
Польша
ЧМ-2026 — Европа|Группа G. 8-й тур
Дания
Сегодня
21:45 (Мск)
Греция
ЧМ-2026 — Европа|Группа C. 4-й тур
Хорватия
Сегодня
21:45 (Мск)
Гибралтар
ЧМ-2026 — Европа|Группа L. 8-й тур
Румыния
Сегодня
21:45 (Мск)
Австрия
ЧМ-2026 — Европа|Группа H. 8-й тур
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
15:46, 12 октября 2025Спорт

Тарасова высказалась об идее олимпийского перемирия

Татьяна Тарасова поддержала идею олимпийского перемирия
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об идее министра иностранных дел Италии Антонио Таяни объявить во всем мире олимпийское перемирие на время проведения зимних Игр-2026 в стране. Об этом сообщает «Чемпионат».

Специалист поддержала эту инициативу. «Выступала за нее, чтобы на время Олимпиады хотя бы приостановить все конфликты в мире, чтобы все выступали», — заявила Тарасова.

Ранее, 7 октября, Таяни заявил о том, что Италия будет добиваться олимпийского перемирия. Эту инициативу поддержала Украина.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Пока неизвестно, в каком количестве до Игр будут допущены россияне.

