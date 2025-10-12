Тарасова высказалась об идее олимпийского перемирия

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об идее министра иностранных дел Италии Антонио Таяни объявить во всем мире олимпийское перемирие на время проведения зимних Игр-2026 в стране. Об этом сообщает «Чемпионат».
Специалист поддержала эту инициативу. «Выступала за нее, чтобы на время Олимпиады хотя бы приостановить все конфликты в мире, чтобы все выступали», — заявила Тарасова.
Ранее, 7 октября, Таяни заявил о том, что Италия будет добиваться олимпийского перемирия. Эту инициативу поддержала Украина.
Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Пока неизвестно, в каком количестве до Игр будут допущены россияне.