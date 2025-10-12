Тренер Большунова отреагировал на слова Клебо о России

Тренер Бородавко назвал слова лыжника Клебо о возвращении россиян пустыми

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко отреагировал на слова лидера сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнеса Клебо о возвращении российских спортсменов на международные турниры. Его цитирует Vseprosport.

«Не надо уделять внимание их заявлениям, ничего не меняется», — посчитал тренер лыжника Александра Большунова, назвав слова Клебо пустыми. Он призвал дождаться решения Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Ранее Клебо оценил последствия возвращения российских спортсменов на международные турниры. Он посчитал, что это сделало бы соревнования жестче, а значит, интереснее.

В марте 2022 года российские лыжники были отстранены от международных соревнований по решению FIS. После этого действие запрета неоднократно продлевалось. Решение о допуске российских атлетов к Олимпийским играм будет рассмотрено 21 октября на совете организации.