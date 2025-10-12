Спорт
Металлург Мг
1:5
Завершен
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
2:3
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Зенит
84:85
Завершен
ЦСКА
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Шотландия
2:1
Завершен
Беларусь
ЧМ-2026 — Европа|Группа C. 4-й тур
Нидерланды
4:0
Завершен
Финляндия
ЧМ-2026 — Европа|Группа G. 8-й тур
Литва
0:0
1-й тайм
live
Польша
ЧМ-2026 — Европа|Группа G. 8-й тур
Дания
0:0
1-й тайм
live
Греция
ЧМ-2026 — Европа|Группа C. 4-й тур
Хорватия
0:0
1-й тайм
live
Гибралтар
ЧМ-2026 — Европа|Группа L. 8-й тур
Румыния
0:0
1-й тайм
live
Австрия
ЧМ-2026 — Европа|Группа H. 8-й тур
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
20:54, 12 октября 2025Спорт

Тренер Большунова отреагировал на слова Клебо о России

Тренер Бородавко назвал слова лыжника Клебо о возвращении россиян пустыми
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко отреагировал на слова лидера сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнеса Клебо о возвращении российских спортсменов на международные турниры. Его цитирует Vseprosport.

«Не надо уделять внимание их заявлениям, ничего не меняется», — посчитал тренер лыжника Александра Большунова, назвав слова Клебо пустыми. Он призвал дождаться решения Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Ранее Клебо оценил последствия возвращения российских спортсменов на международные турниры. Он посчитал, что это сделало бы соревнования жестче, а значит, интереснее.

В марте 2022 года российские лыжники были отстранены от международных соревнований по решению FIS. После этого действие запрета неоднократно продлевалось. Решение о допуске российских атлетов к Олимпийским играм будет рассмотрено 21 октября на совете организации.

