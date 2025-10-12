Бывший СССР
13:17, 12 октября 2025Бывший СССР

В Кремле спрогнозировали решение вопросов в отношениях с Азербайджаном

Песков: Москва надеется, что проблемные вопросы с Баку будут разрешены
Дмитрий Воронин

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Москва рассчитывает, что решение накопившихся проблемных вопросов с Баку произойдет «с той или иной скоростью». Об этом в интервью автору и соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Также он отметил, что двусторонние контакты РФ и Азербайджана не прекращались, несмотря на «не самый лучший период» в истории отношений двух стран, а объемы их торгово-экономического сотрудничества продолжали расти.

Об этом же ранее рассказал глава ЦБ Азербайджана. При этом в июле отмечалось, что на фоне охлаждения межгосударственных отношений количество обращений россиян к туроператором по поводу поездок в эту закавказскую республику снизилось на 30 процентов.

На этой неделе в столице Таджикистана состоялась первая с начала кризиса встреча президентов России и Азербайджана. Переговоры продолжались более часа. Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета Embraer 190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), произошедшем 25 декабря 2024 года в Актау, и пообещал сделать все необходимое для выплаты компенсаций. По его словам, две ракеты, выпущенные российской системой противовоздушной обороны в связи с действиями украинского беспилотника, не поразили лайнер напрямую — предположительно, он был поврежден обломками.

