Северсталь
Сегодня
19:00 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Баффало Сэйбрз
Сегодня
19:30 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ — регулярный чемпионат
Бостон Брюинз
Сегодня
20:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ — регулярный чемпионат
Украина
Сегодня
21:45 (Мск)
Азербайджан
ЧМ-2026 — Европа|Группа D. 4-й тур
Исландия
Сегодня
21:45 (Мск)
Франция
ЧМ-2026 — Европа|Группа D. 4-й тур
Северная Ирландия
Сегодня
21:45 (Мск)
Германия
ЧМ-2026 — Европа|Группа A. 4-й тур
Словения
Сегодня
21:45 (Мск)
Швейцария
ЧМ-2026 — Европа|Группа B. 4-й тур
09:55, 13 октября 2025Спорт

Американский баскетболист клуба Единой лиги ВТБ назвал самую важную для него вещь в России

Американский баскетболист Хантер: В России мне комфортно, и это самое важное
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Американский центровой клуба Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Винс Хантер поделился впечатлениями от проживания в России. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам игрока, он всем доволен. «За четыре года я ко всему привык, мне и моей семье тут комфортно — а это самое важное. Когда я отправляюсь на матч, мне не надо никаких сюрпризов, а моим близким должно быть спокойно, и Россия мне это дает», — заявил баскетболист.

Американец впервые оказался в России в 2016 году, подписав на один год контракт с саратовским «Автодором». В 2022 году Хантер вернулся в Россию, а в августе этого года пополнил состав «Локомотива-Кубань».

Ранее канадский защитник московского хоккейного клуба ЦСКА Джереми Рой поделился впечатлениями от русской кухни, назвав любимые и нелюбимые блюда. Со знаком «плюс» он выделил мясные блюда на огне и борщ, а со знаком «минус» — холодец.

    Все новости