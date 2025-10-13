Американский баскетболист клуба Единой лиги ВТБ назвал самую важную для него вещь в России

Американский баскетболист Хантер: В России мне комфортно, и это самое важное

Американский центровой клуба Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Винс Хантер поделился впечатлениями от проживания в России. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам игрока, он всем доволен. «За четыре года я ко всему привык, мне и моей семье тут комфортно — а это самое важное. Когда я отправляюсь на матч, мне не надо никаких сюрпризов, а моим близким должно быть спокойно, и Россия мне это дает», — заявил баскетболист.

Американец впервые оказался в России в 2016 году, подписав на один год контракт с саратовским «Автодором». В 2022 году Хантер вернулся в Россию, а в августе этого года пополнил состав «Локомотива-Кубань».

