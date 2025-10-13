Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Северсталь
Сегодня
19:00 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Баффало Сэйбрз
Сегодня
19:30 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ — регулярный чемпионат
Бостон Брюинз
Сегодня
20:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ — регулярный чемпионат
Украина
Сегодня
21:45 (Мск)
Азербайджан
ЧМ-2026 — Европа|Группа D. 4-й тур
Исландия
Сегодня
21:45 (Мск)
Франция
ЧМ-2026 — Европа|Группа D. 4-й тур
Северная Ирландия
Сегодня
21:45 (Мск)
Германия
ЧМ-2026 — Европа|Группа A. 4-й тур
Словения
Сегодня
21:45 (Мск)
Швейцария
ЧМ-2026 — Европа|Группа B. 4-й тур
15:10, 13 октября 2025Спорт

Хоккеист перешел из одного клуба КХЛ в другой за тысячу рублей

СЭ: «Сибирь» заплатила «Шанхай Дрэгонс» тысячу рублей за Ивана Чеховича
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российский форвард Иван Чехович перешел из китайского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Шанхай Дрэгонс» в другую команду лиги — новосибирскую «Сибирь». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Клуб из Китая получил взамен денежную компенсацию. По информации источника, новосибирцы заплатили «Шанхаю» тысячу рублей.

26-летний Чехович в нынешнем сезоне провел пять матчей в КХЛ. Россиянин отметился одной результативной передачей.

«Шанхай Дрэгонс» получил такое название в августе. До этого команда называлась «Куньлунь Ред Стар». Кроме того, перед стартом нынешнего сезона китайский клуб переехал из подмосковных Мытищ в Санкт-Петербург.

    Все новости