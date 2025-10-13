Хоккеист перешел из одного клуба КХЛ в другой за тысячу рублей

Российский форвард Иван Чехович перешел из китайского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Шанхай Дрэгонс» в другую команду лиги — новосибирскую «Сибирь». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Клуб из Китая получил взамен денежную компенсацию. По информации источника, новосибирцы заплатили «Шанхаю» тысячу рублей.

26-летний Чехович в нынешнем сезоне провел пять матчей в КХЛ. Россиянин отметился одной результативной передачей.

«Шанхай Дрэгонс» получил такое название в августе. До этого команда называлась «Куньлунь Ред Стар». Кроме того, перед стартом нынешнего сезона китайский клуб переехал из подмосковных Мытищ в Санкт-Петербург.