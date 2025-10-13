Экономика
14:49, 13 октября 2025Экономика

Банку России предложили узнать отношение граждан к смене дизайна купюр

Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Перед голосованием по новому дизайну купюр Банку России неплохо бы узнать, как граждане относятся к подобным изменениям. С такой инициативой к регулятору обратилась группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Анной Кузнецовой.

Поводом для запроса стал скандал вокруг оформления новой 500-рублевой купюры. Центробанк предложил голосовать за несколько вариантов, но потом отменил конкурс из-за накруток.

Кузнецова утверждает, что таким образом ЦБ внес раскол в общество, поднял волну противостояния различных позиций, что «играет на руку врагу».

Чтобы такого не происходило, депутаты предложили включить в новое голосование пункт «Нужно ли менять изображение на купюре?». Не исключено, что нынешнее изображение устраивает всех. Если граждане захотят изменений, то, как объяснила Кузнецова, следует найти объединяющие варианты, а не те, что были представлены на прошлом голосовании.

Главным противостоянием отмененного конкурса стал выбор между горой Эльбрус и «Грозный-Сити» на оборотной стороне купюры, которую хотели посвятить Северо-Кавказскому федеральному округу и его центру — Пятигорску. В начале голосования в лидерах была горная вершина, но затем в продвижение своего варианта включились чеченские власти.

Глава республики Рамзан Кадыров решил разыграть 10 iPhone среди голосовавших за «Грозный-Сити» на купюрах россиян. В свою очередь, вице-спикер Госдумы и депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил поддержавшим Эльбрус поездку на двоих в один из лучших санаториев на этой горе, а также футболки или другой мерч партии.

Пользователи социальных сетей и популярные блогеры обвиняли противоположную сторону в массовых накрутках и использовании ботов. Конфликт начал приобретать идеологический характер.

    Все новости